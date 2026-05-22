Ümit Özdağ, Antalya programını iptal ederek gece geç saatlerde Ankara’ya geldi. Özdağ’ın başkentteki ilk durağı ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi oldu. Zafer Partisi lideri burada Özgür Özel ile bir araya geldi.

“Türkiye Siyasi Tarihinin En Kritik Günlerinden Biri”

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özgür Özel, yaşanan süreci “Türkiye siyasi tarihinin en kritik günlerinden biri” olarak nitelendirdi. Özel, bir siyasi parti genel başkanının gece saatlerinde başka bir partiyi ziyaret etmesinin demokrasi açısından önemli bir dayanışma örneği olduğunu söyledi.

CHP lideri Özel, Ümit Özdağ’ın Antalya’daki yoğun programını iptal ederek haberi alır almaz Ankara’ya döndüğünü ve CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ettiğini belirterek teşekkür etti.

“Türkiye’de Demokratik Hukuk Devleti Tartışılıyor”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türkiye’nin ciddi bir siyasi ve hukuki krizden geçtiğini savundu. Siyasi partilere yönelik baskı iddialarına dikkat çeken Özdağ, muhalefetin tasfiye edilmeye çalışıldığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, anayasal kurumların kararlarına uyulması gerektiğini ancak iktidarın da hukuk devleti ilkesine uygun hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

“Demokrasi ve Devlet İçin Buradayız”

Zafer Partisi olarak demokrasi ve devletin yanında olduklarını vurgulayan Özdağ, Türkiye’nin otoriterleşmeye sürüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Özdağ, CHP’ye destek vermek için gece saatlerinde Ankara’ya geldiklerini belirterek, “Demokrasi ve hukuk mücadelesinde CHP’nin yanındayız” ifadelerini kullandı.