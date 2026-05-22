Kütahya’da kuyumcuya 22 ayar altın diye düşük ayarlı bileklik satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezindeki kuyumculara sahte altın satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Alipaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun “kaburga kelepçe” olarak bilinen düşük ayarlı bileklik satışıyla 147 bin 500 lira dolandırıldığı tespit edildi.

Şüpheliler Kamera Kayıtlarından Tespit Edildi

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin T.K. (30), M.L. (35), K.M. (25) ve A.M.Y. (26) olduğunu belirledi. Asayiş ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışması sonucu şüphelilerin 34 YB 0888 plakalı araçla Eskişehir yönüne gittikleri saptandı.

Kent çıkışında durdurulan araçta yapılan aramalarda 4 adet 22 ayar kaburga kelepçe bileklik, 5 sahte bileklik, yüzükler, küpeler ve altın kolyeler ele geçirildi.

Araçta Metamfetamin ve Peruk da Bulundu

Operasyonda ayrıca peruk, uyuşturucu kullanma aparatı payp, 0.28 gram metamfetamin ve 167 bin 255 lira nakit para bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.