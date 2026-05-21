Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice A., sokağa dönerken kullandığı 26 UF 304 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti. Araç sırasıyla yolun karşına geçmek isteyen Halime M.'ye (57), yolda yürüyen Vildan K.'ye (34) ve kaldırımdaki Şerafettin Tüten'e çarptıktan sonra apartman duvarına vurdu. Şerafettin Tüten araçla duvar arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Şerafettin Tüten, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan kontrolsüz dönüş yapan hafif ticari aracın sırayla 2 yayaya çarptığı, birini bir süre kaput üzerinde taşıyıp savurduğu, ardından ise kaldırımda yürüyen Şerafettin Tüten'e çarparak apartman duvarına sıkıştırdığı görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.