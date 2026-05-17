Eskişehir’de duş almak için su ısıtmak isteyen 71 yaşındaki Hatice Özsoy, piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Name Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Hatice Özsoy, duş almak amacıyla banyodaki suyu ısıtmak için piknik tüpünü yaktı.

İddiaya göre tüpten sızan gaz kısa sürede ortama yayıldı. Gazdan etkilenen Özsoy, durumu fark edemeden fenalaştı. Bu sırada binada gaz kokusu fark eden komşular, daireye giderek kapıyı çaldı. İçeriden yanıt alamayan komşular, kapıyı kırarak içeri girdi.

Eve giren komşular, Hatice Özsoy’u banyoda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle zehirlendiği değerlendirilen Özsoy’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesinde yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.