Çankaya Belediyesi tarafından organize edilen Çankaya Evleri yıl sonu sergilerinin ikincisi, Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı resimler, el işi ürünler ve çeşitli tasarımlar yoğun ilgi gördü.

Çocuk Kitap Takas Şenliği İlgi Gördü

Program kapsamında düzenlenen Çocuk Kitap Takas Şenliği, özellikle çocukların ilgisini çekti. Minik katılımcılar yanlarında getirdikleri kitapları değiştirerek hem paylaşma kültürünü deneyimledi hem de yeni kitaplarla okuma alışkanlıklarını destekledi.

Başkan Güner Kursiyerlerle Bir Araya Geldi

Sergi alanını ziyaret eden Hüseyin Can Güner, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emekleri için teşekkür etti. Güner, sanat üretiminin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Gün boyunca süren etkinliklerde sanat, üretim ve dayanışma ön plana çıkarken, Çankaya Belediyesi benzer organizasyonların ilçenin farklı noktalarında sürdürüleceğini açıkladı.