Muş’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Muş-Hasköy kara yolu üzerinde bulunan Karaağaçlı Beldesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. T.N. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Sürücü Hayatını Kaybetti

Kazada sürücü T.N. ile birlikte araçta bulunan kardeşleri R.N., H.N. ve N.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü T.N., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

3 Kardeşin Tedavisi Sürüyor

Kazada yaralanan diğer üç kardeşin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.