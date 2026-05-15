Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Konya Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle istişare toplantısında buluştu. Konya, Afyon, Aksaray, Nevşehir ve Karaman’dan katılan basın temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda sektörün yapısal sorunları, çözüm önerileri ve dijital dönüşüm süreci ele alındı.

“Pozitif yaklaşım bize güç veriyor”

Basın kuruluşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını dikkatle takip ettiklerini belirten Genel Müdür Abdulkadir Çay, sadece resmî ilan ve reklam desteğiyle sınırlı kalmayan çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kurumsal iş birliklerini önemsediklerini ifade eden Çay, sektörün tüm paydaşlarıyla daha güçlü bir iletişim zemini oluşturmak istediklerini kaydetti.

Çay, “Sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte daha motive, daha pozitif bir yaklaşımla ileriye bakmak istiyoruz. Sizlerin pozitif yaklaşımı bize ümit veriyor, güç veriyor” dedi.

İlan ve reklam gelirlerinin artırılmasına yönelik temaslarını sürdürdüklerini belirten Çay, yeni çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.

Üniversite ve staj vurgusu

Akademi ile sektör arasındaki iş birliğinin önemine değinen Çay, üniversitelerdeki bilgi birikiminin medya alanına katkı sağlayacağını söyledi. Yaz döneminde öğrencilere staj imkânı sunacaklarını belirten Çay, basın kuruluşlarına da iletişim fakültesi öğrencilerine destek verilmesi çağrısında bulundu.

“İçerik üreticisinin hakkı korunmalı”

Dijital platformlardaki tekelleşmeye karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Çay, içerik üreticilerinin emeğinin korunmasının sektör açısından kritik olduğunu ifade etti.

“Sizlerin ürettiği içerikler olmadan hiçbir mecranın bir karşılığı, anlamı olmuyor. Belki zorlandığımız dönemler olacak ancak bu meslek bir şekilde ayakta kalacak” diyen Çay, Basın İlan Kurumu desteklerinin medya kuruluşları açısından tek gelir kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Toplantı, gazetecilerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.