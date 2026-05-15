Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta boyunca dalgalı hareket etti. Endeks, en düşük 14 bin 265 puanı görürken en yüksek 15 bin 204 puana kadar çıktı. Ancak haftanın sonunda yüzde 4,61’lik kayıpla 14 bin 367 puandan kapanış yaptı. Böylece hisse senedi piyasasında yatırımcılar haftayı önemli bir düşüşle tamamladı.

Güvenli liman olarak görülen altın da bu hafta yatırımcısını üzdü. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,16 düşerek 6 bin 630 liraya geriledi. Cumhuriyet altını da benzer şekilde değer kaybederek yüzde 4,14 düşüşle 44 bin 671 liradan işlem gördü. Geçen hafta 11 bin 588 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın ise bu hafta yüzde 4,16 gerileyerek 11 bin 105 liraya düştü.

Döviz piyasasında ise dolar yükselişini sürdürdü. ABD doları bu hafta yüzde 0,39 artış göstererek 45,5440 liraya çıktı. Buna karşılık avro/TL yüzde 0,81 değer kaybederek 53,0320 liraya geriledi.

Fon piyasalarında ise daha sakin bir görünüm hakimdi. Yatırım fonları genel olarak yüzde 0,03 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,10 oranında yükseldi. Kategorilere göre değerlendirildiğinde yatırım fonları arasında haftanın en fazla kazandıran grubu ise yüzde 1,16 getiriyle fon sepeti fonları oldu.

Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve iç piyasadaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de yatırım araçları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini belirtiyor. Yatırımcıların kısa vadeli hareketlerden ziyade piyasaları dikkatle takip ederek temkinli adımlar atması gerektiği vurgulanıyor.