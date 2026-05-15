Sunumuna Basın İlan Kurumu’nun tarihi, idari yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler vererek başlayan Abdulkadir Çay, 2025 yılı itibarıyla 2 bin 173 süreli yayına toplam 6 milyar liralık resmi ilan ve reklam bedeli dağıtıldığını açıkladı.

Çay ayrıca, basın çalışanlarına verilen borç para, muhtaçlık ve ölüm yardımları ile gazetelere sağlanan krediler, basın dernekleri ve azınlık gazetelerine yapılan desteklerin toplamının geçtiğimiz yıl 60 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Basın İlan Kurumu’nun 65 yıllık tarihinde her zaman Türk basınının yanında olduğunu vurgulayan Çay, dijital dönüşüm sürecinde yazılı basının en büyük destekçilerinden biri olduklarını ifade etti.

“Habercilikte teknoloji kadar teyit de önemli”

Teknolojinin ve özellikle yapay zeka uygulamalarının haberciliği dönüştürdüğünü söyleyen Abdulkadir Çay, dezenformasyon ve malenformasyon konusunda genç gazetecilere önemli uyarılarda bulundu.

Çay, kasıtlı olarak üretilen yanıltıcı içeriklerin yanı sıra kötü niyetle kullanılan doğru bilgilerin de ciddi risk oluşturduğunu belirterek teknoloji okuryazarlığının önemine dikkat çekti.

Hız ve tık alma kaygısıyla doğrulama süreçlerinin zaman zaman ihmal edildiğini söyleyen Çay, bunun yalan, yanlış ve eksik bilgilerin yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

“Dezenformatif haberler daha hızlı yayılıyor”

Abdulkadir Çay, dezenformatif içeriklerin gerçek haberlerden daha hızlı yayıldığını belirterek, doğrulama kuruluşlarının önemine vurgu yaptı.

Çay konuşmasında, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Anadolu Ajansı Teyit Hattı gibi yapıların üstlendiği misyonun günümüzde çok daha değerli hale geldiğini söyledi.

Covid-19 örneğiyle uyardı

Pandemi döneminde sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin insan sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığını hatırlatan Çay, özellikle doğrulanmamış tedavi yöntemlerinin büyük risk oluşturduğunu anlattı.

Kendini uzman olarak tanıtan bazı kişilerin çamaşır suyu, kolonya ve alkol türevlerinin içilmesini tavsiye ettiğini belirten Çay, bu süreçte hem Sağlık Bakanlığı hem de Dünya Sağlık Örgütü tarafından sürekli uyarılar yapıldığını söyledi.

Bir araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 4’ünün virüsten korunmak amacıyla çamaşır suyu içtiğinin ortaya çıktığını aktaran Çay, dezenformasyonun insan sağlığını doğrudan tehdit ettiğini ifade etti.

“Gazze konusunda insanlar doğruyu ayırt edebildi”

Son yıllardaki küresel araştırmalarda yapay zekanın yalan haber üretimindeki etkisinin öne çıktığını söyleyen Abdulkadir Çay, 7 Ekim sonrası süreçte çok sayıda içeriğin teyide muhtaç olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın yanlış veya yanıltıcı içeriklerin büyük ölçekte yayılmasına katkı sunduğunu belirten Çay, buna rağmen insanların özellikle Gazze konusunda doğruyla yanlışı ayırt etmeyi başardığını söyledi.

Çay, “Egemen medyalara ve algoritmalara rağmen insanlar doğruyu ve yanlışı ayırt edebildi” ifadelerini kullandı.

Genç gazetecilere destek mesajı

Haberciliğin dezenformasyon çağında daha zor hale geldiğini söyleyen Abdulkadir Çay, tüm bu süreçlere rağmen önemli tedbirler alındığını ifade etti.

Üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Çay, genç iletişimciler ve gazeteci adayları için sektör ile akademi arasında köprü oluşturan etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Sunumun ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çay, Basın İlan Kurumu’nun kısa süre önce iletişim fakültesi öğrencileri için başlattığı staj programına yoğun başvuru yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.