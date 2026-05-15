Uyku ve rüya bilimi, insanlığın en eski merak alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Rüyaların neden görüldüğü sorusu uzun yıllardır Freud’dan modern nörobilime kadar farklı yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılsa da, Stanford Üniversitesi’nde görev yapan sinirbilimci David Eagleman’ın ortaya koyduğu “Savunmacı Aktivasyon Teorisi” tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Eagleman’ın yaklaşımı, rüyaları psikolojik anlamlar ya da yalnızca hafıza düzenleme süreçleriyle açıklayan klasik modellerden ayrılıyor. Teoriye göre rüyalar, beynin özellikle görsel korteksini uyku sırasında “aktif tutmak” için geliştirdiği bir tür nörolojik savunma mekanizmasının yan ürünü olabilir.

Bilimsel literatürde yer alan bulgulara göre beyin, sabit ve tek parça bir yapıdan ziyade sürekli değişen ve yeniden organize olabilen bir sistem olarak çalışıyor. Kullanılmayan nöral bölgeler, zaman içinde başka duyusal sistemler tarafından işlevsel olarak devralınabiliyor. Bu süreç “kortikal yeniden yapılanma” olarak tanımlanıyor.

REM uykusu sırasında beyin sapından görsel kortekse iletilen PGO (pontin-genikulat-oksipital) dalgaları, dış dünyadan bağımsız bir görsel deneyim üretiyor. Rüya olarak deneyimlenen bu süreç, Eagleman’a göre beynin görsel alanı “canlı tutma” çabasının bir sonucu olabilir.

Teori, yaşam evreleriyle rüya yoğunluğu arasındaki ilişkiye de dikkat çekiyor. Yeni doğan bebeklerde REM uykusunun oldukça yüksek oranlarda görülmesi, yaş ilerledikçe azalması ve bunun beyin esnekliğiyle paralellik göstermesi, savunma mekanizması hipotezini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan bilim dünyasında rüyaların işlevine dair tek bir kabul bulunmuyor. Hafıza pekiştirme, öğrenme süreçlerinin düzenlenmesi ve duygusal deneyimlerin işlenmesi gibi farklı teoriler de güçlü araştırma temellerine sahip. Eagleman’ın yaklaşımı ise bu modelleri tamamen dışlamak yerine, daha geniş bir biyolojik çerçevede yeniden değerlendirilmesini öneriyor.

Rüyaların kesin işlevi hâlâ netlik kazanmış değil. Ancak bu yeni tartışma, insan beyninin uyku sırasında yalnızca dinlenmediğini, aynı zamanda karmaşık bir “içsel bakım süreci” yürütüyor olabileceğini yeniden gündeme taşıyor.