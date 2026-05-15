İZMİR'de devam eden kooperatif soruşturması kapsamında 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; İzmir'in Gaziemir ilçesi Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1'inci Etabı çalışmalarına ilişkin yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda; 'denetim görevini ihmal', 'zimmete yardım' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında İzmir'in Konak, Bayraklı, Narlıdere ve Urla ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüpheliler Ebubekir Yılmaz, İsmail Atagün, Sıtkı Şükrüer ve Mustafa Saim Uysal gözaltına alınmıştır. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir' denildi.(DHA)