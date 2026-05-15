Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda merakla beklenen 12. Yargı Paketi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı televizyon programında yargı süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunan Gürlek, özellikle uzun süren dava süreçlerinin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Yargılamaların yıllarca sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gürlek, boşanma ve kira davalarını örnek göstererek yeni pakette bu süreci hızlandıracak düzenlemelerin yer alacağını açıkladı.

“Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez” diyen Gürlek, vatandaşların en büyük şikayetlerinden birinin uzun yargılama süreçleri olduğunu ifade etti. Uygulamada yaşanan sorunların farkında olduklarını belirten Bakan Gürlek, il ziyaretlerinde hakim ve savcılarla bir araya geldiklerini, sahadaki sorunların detaylı şekilde değerlendirildiğini aktardı.

12.Yargı Paketi’nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına yönelik tedbirlerin yer alacağını belirten Gürlek, düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını söyledi.

Kamuoyunda infaz sistemi, denetimli serbestlik ve ceza adaletine ilişkin beklentiler sürerken, yeni paketin kapsamı Meclis’e sunulmasının ardından netlik kazanacak.