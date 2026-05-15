Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimini açıkladı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın katılacağı sınav için başvuru ve sınav tarihleri netleşti.

Takvime göre DGS başvuruları haziran ayında alınacak. Başvuru işlemlerini kaçıran adaylar ise geç başvuru gününde işlemlerini tamamlayabilecek. Sınav ise temmuz ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve AİS sistemi üzerinden yapabilecek. DGS sonuçlarının ise sınavın ardından birkaç hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM’nin yayımladığı takvimle birlikte adaylar, sınav hazırlık sürecini planlamaya başladı. Uzmanlar, özellikle son dönemde hız kazanan tekrar programlarının ve deneme sınavlarının adaylar için büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.