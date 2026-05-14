“Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” temasıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 10. yıl dönümünde hayata geçirilen atölye, Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen 7 üniversitede düzenlendi. Final programına İstanbul Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte; Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Adak ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran yer aldı.

Abdulkadir Çay: “O gece Türk basını topyekûn milli bir bilinçle hareket etti”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, konuşmasında 15 Temmuz gecesinin hem devlet hem de medya açısından tarihi bir sınav olduğunu vurguladı.

Çay, gazetecilik öğrencilerinin kriz anlarında doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksi kazanmasının önemine dikkat çekerek atölyenin bu amaçla hayata geçirildiğini söyledi.

“Karanlık dönemlerde medya kritik rol oynar”

Çay, darbe ve savaş gibi kriz anlarının gazetecilik için en zorlu süreçler olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Böylesi karanlık dönemlerde halkı sindiren, korkutan sadece darbeci zihniyetler olmamıştır. Onların argümanlarına çanak tutan her haber, her manşet, her görüntü maalesef en büyük darbe destekçisi olarak karşımıza çıkmıştır.”

“O gece medya geri adım atmadı”

15 Temmuz gecesinde basın kuruluşlarının hedef alındığını hatırlatan Çay, medyanın buna rağmen yayınlarını sürdürdüğünü belirtti:

“Gazeteler, televizyonlar, radyolar FETÖ’cü teröristlerin baskınına uğradı… Evet, o gece çok şey yaşandı ama medyamız geri adım atmadı.”

“Unutulmayacak manşetler atıldı”

Çay, 15 Temmuz sonrası gazetelerin milli iradeye sahip çıkan yayınlar yaptığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Darbeye Geçit Yok, FETÖ’cü Darbeye Milli İrade Tokadı gibi manşetlerle tarih yazıldı. Bu duruş, hafızamızda asla unutulmayacak.”

Akademisyenlerden kriz haberciliği vurgusu

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Adak, kriz anlarında doğru bilginin önemine dikkat çekerken, iletişim fakültesi Dekanı Hatun Boztepe Taşkıran ise kriz haberciliğinin günümüz medya eğitiminin temel alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Mustafa Kartoğlu ise 15 Temmuz gecesinde toplumun demokrasiye sahip çıkma bilincine vurgu yaptı.

Öğrenciler gerçek haber merkezi deneyimi yaşadı

Atölyenin uygulama bölümünde öğrenciler; haber yazımı, manşet oluşturma ve gazete sayfa tasarımı yaparak gerçek bir haber merkezi deneyimi yaşadı. “O gece sen olsan nasıl manşet atardın?” sorusu üzerinden çalışmalar gerçekleştirildi.

15 Temmuz Manşetleri Sergisi gezildi

Program kapsamında 15 Temmuz sonrası yayımlanan gazete manşetlerinden oluşan sergi ziyaret edilerek basının darbe girişimi sürecindeki tutumu incelendi.

Program sertifika töreniyle sona erdi

Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgeleri verildi, program toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programla sona erdi.



7 bölgede, 7 üniversite iş birliğiyle yürütülen etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Genel Müdürümüz Abdulkadir Çay, Türk basınının 15… pic.twitter.com/RcBMHweuhp — Basın İlan Kurumu (@basinilankurumu) May 14, 2026