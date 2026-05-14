MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli’nin makamında gerçekleşen ziyarette nazik ziyaret ve davet nedeniyle teşekkür edildiği belirtildi.

Paylaşımda, “Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Y. Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100. yıl münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

Devlet Bahçeli ile Rahmi Koç’tan dikkat çeken buluşma

Sosyal medyada gündem olan görüşmede Bahçeli ile Rahmi Koç’un samimi görüntüleri dikkat çekti. Ziyaret kapsamında günün anısına hediye takdimi de gerçekleştirildi.

Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Y. Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir.… pic.twitter.com/jHPML0Up9h — MHP (@MHP_Bilgi) May 14, 2026