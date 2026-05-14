Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri, eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; davranış bilimi dersi kapsamında bir araya gelen öğrenciler, Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Hayri Aslan Ortaokulu öğrencilerine kitap desteği sağladı. Yaklaşık iki ay süren çalışmada 414 kitap toplanırken, öğrenciler kitapların yanı sıra okulda kalıcı bir kütüphane ortamı oluşturmayı amaçladı.

“HER ÖĞRENCİYE BİR KİTAP ULAŞTIRMAK İSTEDİK”

Projede ekip liderliği yapan Demir Bilgin, sürecin mart ayında başladığını ifade ederek, Çubuk’taki okulun Türkçe öğretmeniyle iletişime geçtiklerini söyledi. Bilgin, “Okulun 624 öğrencisi vardı. Bizim hedefimiz her öğrenciye bir kitap ulaştırmaktı. Şu an hedefimizin biraz gerisindeyiz ama 414 kitabın 384’ünü teslim ettik.” diye konuştu.

Kitapları farklı kaynaklardan topladıklarını anlatan Bilgin, “Kızılay’daki Mülkiyeliler Birliği Kültür Merkezi’nden kitap aldık. İstanbul’dan kitap getirten arkadaşlarımız oldu. Sahaflardan ve kitap evlerinden kitap topladık. Bazı yayınevleri de yaklaşık 60 kitap desteği verdi.” ifadelerini kullandı.

“BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ VAKIF VE SENDİKALARDAN GÖREMEDİK”

Projede sponsorluk çalışmalarını yürüten Zeynep Ezgi Akkaya ise, yardım kuruluşları ve vakıflardan bekledikleri desteği alamadıklarını söyledi. Akkaya, “Vakfı ve sendikaların daha destekleyici olacağını düşünüyorduk ancak çoğundan olumlu dönüş alamadık. Bunun üzerine yayınevleri ve esnaflarla iletişime geçtik. Sosyal sorumluluk projesi olduğunu duyunca destek olmak isteyenler oldu.” dedi. Bazı yayınevlerinin indirim kuponu sağladığını da belirten Akkaya, “İş Bankası ve Yapı Kredi yayınları bize yüzde 30 civarında indirim sundu ancak bütçemiz yeterli olmadığı için kullanamadık.” diye konuştu.

