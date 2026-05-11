Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, LGS ve YKS’na sayılı günler kala öğrencilere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Kurt, öğrencilerin eksik konulara odaklanarak planlı ve verimli bir çalışma programı uygulaması gerektiğini söyledi.

“Deneme Sınavları Analiz Edilmeli”

Adil Kurt, bu dönemde en önemli adımın deneme sınavlarının doğru analiz edilmesi olduğunu belirterek, “Eksik olduğunuz konulara odaklanın, düzenli tekrar yapın” ifadelerini kullandı. Kurt, yanlış veya boş bırakılan soruların yeniden ele alınmasının başarıyı artıracağını vurguladı.

Son Ayda Konu Tekrarı ve Pekiştirme Öne Çıkıyor

Kurt, öğrencilerin son haftalarda yeni kaynaklara yönelmek yerine mevcut soru bankaları üzerinden tekrar yapmasının daha verimli olacağını ifade etti. Eksik ya da yeterince öğrenilemeyen konuların tamamlanmasının kritik önem taşıdığını belirten Kurt, bireysel çalışma planlarının hedeflere göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

“Zaman Yönetimi Sınav Performansını Etkiliyor”

Çalışma sürecinde zaman yönetiminin önemine dikkat çeken Kurt, öğrencilerin çalışmalarını sınav süresine uygun şekilde planlaması gerektiğini belirtti. Okula devamın sürecin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kurt, düzenli ve verimli çalışmanın başarıyı artıracağını ifade etti.

Netlere Göre Çalışma Stratejisi

Adil Kurt, düşük netlerin konu eksikliğine işaret ettiğini belirterek bu alanlarda yoğun çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Yüksek net alınan derslerde ise soru çözümüne ağırlık verilerek mevcut seviyenin korunması gerektiğini aktardı.

Kurt ayrıca, sınav öncesi son günlerde yoğun çalışmanın bırakılarak dinlenmeye ağırlık verilmesinin, sınav performansı açısından önemli olduğunu vurguladı.