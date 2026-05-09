Basın İlan Kurumu (BİK) ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi” 9 Mayıs Cumartesi günü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programda Gazetecilik sektöründe deneyimli isimlerin bilgi birikimini aktarıldığı, 15 Temmuz Darbe Girişiminde nasıl haber aktardıklarını ve olağanüstü olaylarda nasıl bir süreç izlemeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Programda Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik’in konuya ilişkin konuşması şöyle:” Başkanım, kıymetli hocalarım, sektörümüzün değerli temsilcileri, gazetecilik mesleğinin yarınları sevgili öğrenciler; kurumumuz öncülüğünde, ülkemizin yedi bölgesini temsilen belirlenen yedi üniversiteyle iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz ‘15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi’nin, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen dördüncü programına hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken, projenin hayata geçirilmesine öncülük eden ve desteklerini daima hissettiren Genel Müdürümüz Sayın Abdülkadir Çay’a şükranlarımı arz ediyorum. Yoğun programı sebebiyle bugün aramızda bulunamayan Genel Müdürümüzün sizlere gönülden selamları var. İletmemi istediği mesajı da izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum.

‘15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10’uncu yılında; demokrasi şuurunu ve toplumsal sorumluluk bilincini geleceğin gazetecilerine aktarmak üzere bu anlamlı projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. O gece basın emekçilerinin kalemi, hakikatin sarsılmaz gücüyle birleşmiş; atılan manşetler milletimizin iradesini tarihe not düşmüştür. Bugün aynı bilinç, kurumumuz ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde genç iletişimcilerin kaleminde yeniden hayat buluyor. “O gece siz olsaydınız nasıl manşet atardınız?” sorusuna verilecek her cevap; yalnızca bir uygulamanın değil, mesleki duruşun, vicdani sorumluluğun ve hakikate bağlılığın da tezahürü olacaktır. Çünkü hafızayı diri tutacak, hakikati kayıt altına alacak ve geleceğe taşıyacak olanlar yarının gazetecileri, yani sizlersiniz. Bizler de sizlerin kalemine inanıyor ve güveniyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diye konuştu.

Gazeteciliğin Etik Sorumluluğu Vurgusu

Etkinlikte diğer konuşan isim Ankara Üniversitesi Dekanı Prof. Fatih Keskin’in satırbaşları şöyle: “Kıymetli hocalarımız, alanında uzman gazetecilerimiz, değerli dostlarımız, çok kıymetli öğrencilerimiz ve saygıdeğer katılımcılar; bugün burada, Basın İlan Kurumu ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğinde ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü himayesinde düzenlenen ‘15 Temmuz Gazete Manşetleri ve Gazetecilik Atölyesi’ vesilesiyle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

15 Temmuz, yakın tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir. O gece yalnızca demokrasimiz değil; halkın haber alma hakkı, basının sorumluluğu ve gazeteciliğin kamusal görevi de önemli bir sınavdan geçti. Gazete manşetleri ise tarihin ilk taslakları olarak o dönemin en önemli tanıklık belgeleri hâline geldi.

Bugün gerçekleştireceğimiz bu atölye çalışması, sadece geçmişi değerlendiren akademik bir etkinlik değildir. Aynı zamanda genç iletişimcilerimizin kriz dönemlerinde gazeteciliğin etik sorumluluğunu, haber dili oluşturmanın önemini ve doğru bilgiye ulaşmanın değerini uygulamalı biçimde deneyimleyecekleri önemli bir eğitim sürecidir.

Öğrenciler İçin Uygulamalı Eğitim Süreci

Program boyunca yaklaşık otuz öğrencimiz, alanında uzman gazeteciler, editörler ve eğitmenlerle birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirecek. Haber üretim süreçlerinden manşet kurgusuna, editoryal değerlendirmelerden kriz haberciliğine kadar pek çok konuda uygulamalı deneyim kazanacaklar.

İnanıyorum ki bu çalışma, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda üniversite ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlenmesine de değerli bir örnek oluşturacaktır.

Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize, gazetecilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor; verimli ve ilham verici bir program diliyorum.” dedi.

UMUT KARAKÜLAH'TA ORADAYDI

Açılış konuşmaları ardından atölye derslerine geçen İlef’li öğrenciler, atölye çalışmalarına sürdürerek, sayfa tasarım üzerine bilgiler edindi. Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah meslekteki teknik bilgilerini öğrencilere aktardı.