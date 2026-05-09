ANKARA’da yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirerek usulsüz şekilde çalıştırdığı belirlenen eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen insan ticareti operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Ankara Emniyeti’nden İnsan Ticareti Operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınların yasa dışı yollarla eğlence mekanlarında çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen insan ticareti soruşturması kapsamında kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışından Türkiye’ye getirildiği tespit edilen çok sayıda kadın koruma altına alındı.

38 Kadın İlk Operasyonda Tespit Edildi

Ekiplerin ilk aşamada gerçekleştirdiği operasyonlarda;

13 Kazakistan,

11 Rusya,

4 Belarus,

5 Etiyopya,

3 Ukrayna,

1 Brezilya,

1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın tespit edildi.

Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilerek sınır dışı edildi.

İkinci Operasyonda 9 Kadın Daha Bulundu

Soruşturmanın ikinci aşamasında ise polis ekipleri 5 ayrı eğlence mekanına daha baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edildi.

Sağlık kontrollerinden geçirilen kadınlar, daha sonra Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma Sürüyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin insan ticareti ve usulsüz çalıştırmaya yönelik soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.