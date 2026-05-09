Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin anneleri, Anneler Günü kapsamında düzenlenen anlamlı programda bir araya geldi. Engelsiz Kafe’de gerçekleştirilen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Programa katılan Uzman Klinik Psikolog Züleyha Akdere, özel bireylerin anneleriyle sohbet ederek Anneler Günü’nü kutladı. Samimi atmosferde geçen etkinlikte anneler hem keyifli vakit geçirdi hem de duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında annelere çiçek takdim edilirken, özel bireylerin hayatındaki emekleri ve fedakarlıkları nedeniyle teşekkür edildi. Program, annelerin mutluluğunun yansıdığı hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.