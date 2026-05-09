OpenAI, ChatGPT için “Güvendiğin Kişi” adlı yeni bir güvenlik özelliğini duyurdu. İsteğe bağlı olarak kullanılacak özellikle 18 yaş üstü kullanıcılar, kriz anlarında haberdar edilmesini istedikleri bir yakını sisteme tanımlayabilecek.

Şirketin açıklamasına göre ChatGPT, kullanıcının kendine zarar verme ya da intihar riski taşıyan ifadeler kullandığını algılarsa önce kullanıcıyı destek almaya yönlendirecek. Durumun ciddi görülmesi halinde ise özel eğitimli ekiplerin incelemesinin ardından belirlenen kişiye kısa bir bildirim gönderilebilecek.

OpenAI, bildirimde sohbet içeriklerinin ya da konuşma dökümlerinin paylaşılmayacağını, yalnızca kullanıcının desteğe ihtiyaç duyabileceğine dair sınırlı bir uyarı yapılacağını belirtti. Özellik tamamen isteğe bağlı olacak ve kullanıcılar istedikleri zaman tanımladıkları kişiyi değiştirebilecek ya da kaldırabilecek.