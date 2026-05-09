Türk Eğitim-Sen, eğitim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan tarafından yapılan açıklamada, il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde görev yapan eğitim müfettişlerinin de diğer bakanlıklardaki müfettişler gibi tüm özlük haklarından yararlandırılması gerektiği belirtildi.

Başvuruda, uzman ve başöğretmenlik tazminatlarının eğitim müfettişlerine de verilmesi talep edildi. Ayrıca eğitim müfettişlerine haftalık 30 saat ek ders ücreti olmak üzere, aylık toplam 120 saate kadar ek ders karşılığı ödeme yapılması istendi.

Sendika, söz konusu taleplerin eğitim müfettişlerinin hak kayıplarının giderilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.