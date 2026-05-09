Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı (ADK), kuruluşunun 90. yılını "Dün, bugün ve daima..." mottosuyla taçlandırdı. Sanat dünyasının dev isimlerini ve geleceğin sanatçılarını aynı sahnede buluşturan olan bu görkemli kutlama, sanatın başkenti Ankara'da unutulmaz bir gece yaşattı.

Etkinlik Takvimi ve Mekan

Cumhuriyetin en köklü sanat kurumlarından biri olan ADK'nın bu özel gecesi, prestijli bir mekanda sanatseverlere kapılarını dün gece açtı.

Dev Kadro ve Usta İsimler

Gecenin sanatsal derinliği, alanında ekol olmuş isimlerin imzasıyla şekilleniyor. Sanat danışmanlığını Yücel Erten ve Serkan Melikoğlu’nun üstlendiği etkinliğin sunuculuğunu Ezgi Şenler yapacak. Gecenin müzikal liderliğini ise dünyaca ünlü şef Rengim Gökmen, 90. Yıl Orkestrası’nın başında bulunarak yürüttü.

Zengin Program İçeriği: Klasikten Moderne

Klasik müzikten operaya, baleden tiyatroya kadar geniş bir yelpazede hazırlanan repertuvar, izleyicilere tam bir sanat şöleni sundu:

Klasik Müzik: Ulvi Cemal Erkin’in enerjik eseri "Köçekçe", Paul Hindemith’in konçertoları ve Vivaldi’nin büyüleyici "4 Keman Konçertosu" seslendirdi.

Opera ve Şan: Bizet’nin ölümsüz eseri "Carmen"den bölümler ve Kálmán’ın "Çardaş Prensesi"nden etkileyici aryalar sahneye çıktı.

Sahne Sanatları: Türk balesinin mihenk taşlarından "Çeşmebaşı Balesi" ile kült eser "Keşanlı Ali Destanı"ndan sahneler izleyiciyle buluştu.

Dünya Prömiyeri: Burak Soykan’ın bu gece için bestelediği "90 Yılın Rüzgârında Bir Servi" adlı eserinin ilk seslendirilişi yapıldı.

Nesiller Arası Sanat Köprüsü

ADK bünyesindeki tüm birimlerin katılımıyla gerçekleşecek olan gecede; Çiğdem Aytepe yönetimindeki 90. Yıl Korosu, Atilla Çağdaş Değer şefliğindeki Çocuk Korosu ile Modern Dans ve Tiyatro grupları sahneye çıktı.

Gecenin finali, bir gelenek haline gelen ve tüm koroların katılımıyla seslendirilecek olan Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses imzalı "Konservatuvar Marşı" ile coşkulu bir şekilde gerçekleşti.