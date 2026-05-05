Ankara’da MTA İstasyonu’nda meydana gelen olayda, bir kişinin hatta izinsiz girdiği öğrenildi. İntihar girişimi olduğu değerlendirilen olay sonrası metro işletmesi aksadı.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, seferlerin Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında tren aktarmalı olarak sürdürüldüğü, ayrıca yolcu mağduriyetini azaltmak amacıyla ilave otobüs seferlerinin devreye alındığı bildirildi.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken, vatandaşların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri istendi.