Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah’ı Ankara’da kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Basına yansıyan bilgilere göre, kabulde Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı değerlendiriliyor. Görüşmeye ilişkin kareler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Diplomatik Temaslar Sürüyor

Gerçekleştirilen kabulün, Türkiye ile Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. İki ülke arasındaki temasların önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade ediliyor.