Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Özgür Özel ile Pedro Sánchez arasında Ankara’daki acil iniş sırasında bir görüşme gerçekleştiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Partiden yapılan açıklamada, Sanchez’i taşıyan uçağın teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptığı süreçte herhangi bir görüşme talebinin olmadığı belirtildi. Bazı mecralarda yer alan haberlerin “tamamen uydurma ve maksatlı dezenformasyon” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, acil inişten uçağın yeniden havalanmasına kadar geçen sürecin özel kalemler tarafından yakından takip edildiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçmiş olsun dileklerinin iletildiği ifade edildi.

Öte yandan, Özel ile Sanchez’in Sosyalist Enternasyonal çatısı altında birlikte çalışan ve aralarında dostluk bulunan iki lider olduğu hatırlatıldı. CHP, teknik arıza üzerinden “yalan haber üretilmeye çalışılmasını” eleştirerek kamuoyuna saygılarını sundu.