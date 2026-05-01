Kaza, Ankara-Samsun yolu Ankara istikameti Elmadağ mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, R.C. idaresindeki 06 DPB 538 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, daha sonra yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarparak durabildi.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü R.C.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.