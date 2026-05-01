Çağdaş Gazeteciler Derneği eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Rahmi Yıldırım, Ankara’da yaşamını yitirmesinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Yıldırım’ın naaşı, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

SİYASET DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yanı sıra çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve sevenleri katıldı. Törende Yıldırım’ın ailesi ve yakınlarına taziyeler iletildi.

MÜCADELEYLE GEÇEN BİR YAŞAM

1978 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Rahmi Yıldırım, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında siyasi görüşleri gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarıldı. Bir dönem cezaevinde kalan Yıldırım, daha sonra beraat ederek özgürlüğüne kavuştu.

GAZETECİLİĞE UZANAN YENİ BİR YOL

Tahliyesinin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim alan Yıldırım, mezuniyet sonrası gazeteciliğe adım attı. Uzun yıllar ANKA Haber Ajansı’nda görev yapan Yıldırım, daha sonra çeşitli Avrupa medya kuruluşlarına Türkiye’den haber ve analizler aktardı.

