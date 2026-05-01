Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, toplum sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlara spor yapma çağrısında bulundu. İlçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Çetin, herkesin kolayca ulaşabileceği spor alanlarının oluşturulduğunu ifade etti.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik projelere öncelik verdiklerini dile getiren Çetin, vatandaşların modern ve güvenli tesislerde spor yapabilmesi için yatırımların sürdüğünü söyledi.

“Spor Herkes İçin Ulaşılabilir Olmalı”

Fiziksel aktivitenin sağlıklı bir toplumun temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Çetin, yerel yönetim olarak bu alana büyük önem verdiklerini vurguladı. Çetin, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve aktif bir hayat sürmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sporun herkes için erişilebilir olması en önemli hedeflerimizden biri” dedi.

Yeni Spor Alanları Geliyor

Belediyenin spor yatırımlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtilirken, ilçenin farklı noktalarında yeni spor alanlarının hizmete sunulacağı kaydedildi. Yapılacak projelerle birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarının toplum genelinde daha yaygın hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.