Kaza, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdullah I. idaresindeki 34 FYY 119 plakalı otomobil ile Mehmet Z.’nin kullandığı 56 AR 256 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 56 AR 256 plakalı araç savrularak takla attı ve ters şekilde durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Araçta Sıkıştılar

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Trafik Kontrollü Sağlandı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü olarak verilirken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.