Abdulkadir Uraloğlu, Karaman’da katıldığı programda yüksek hızlı tren projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, demir yolu hatlarının genişletilerek uluslararası bağlantıların güçlendirileceğini söyledi.

“Akdeniz’den Gaziantep’e, Oradan Basra’ya Uzanan Hat”

Bakan Uraloğlu, mevcut hızlı tren hatlarının genişletileceğini belirterek, Karaman’dan başlayıp Akdeniz’e ulaşacak bir demir yolu bağlantısının planlandığını ifade etti.

Açıklamalarında ayrıca hattın ilerleyen süreçte Gaziantep üzerinden Irak’ın Basra Limanı’na kadar uzatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bölgesel Ulaşım Ağı Genişliyor

Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu ağının sadece yurt içi değil, Orta Doğu ülkelerine de bağlanacağını belirterek Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’a kadar uzanan bir hat planlandığını dile getirdi.

Ayrıca Osmanlı döneminde inşa edilen Hicaz Demir Yolu’na atıf yaparak, modern hatların bu güzergâhla entegre edileceğini ifade etti.

“Türkiye’nin Geleceğini Planlıyoruz” Mesajı

Bakan Uraloğlu, ulaşım yatırımlarının uzun vadeli planlandığını vurgulayarak 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine dikkat çekti. Türkiye’nin altyapı projeleriyle büyümeye devam edeceğini belirtti.

Siyasi Mesajlar da Verildi

Konuşmasında siyasi değerlendirmelere de yer veren Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak mevcut yönetimin devam edeceği yönünde mesajlar verdi.