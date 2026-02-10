Karaman merkezli soruşturmada terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1'i kadın 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğunu bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, 2 kişinin Malatya'da oturan örgüt üyeleriyle iletişim halinde olduklarını ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıklarını belirledi. Daha sonra Karaman ve Malatya'da, Özel Harekat Polisi eşliğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Karaman'da 2, Malatya'da da 2 kişi olmak üzere 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Kadın şüpheli de yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest kaldı. (DHA)