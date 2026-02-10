Ömürleri; dernek, vakıf, sendika vb. STK’larda geçmiş ve geçmekte olan; Türkiye, Tokat ve Erbaa sevdalıları konuklarıyla birlikte, 100’ü aşan katılımcıyla Ankara’da Gürkent Otel’de bir araya geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği ile Tokatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (TOSİAD) işbirliğinde yapılan bu alanındaki ilk toplantı; ortaya konulan fikirler ve detaylı bilgilendirici bilimsel sunumlarla Tokatlı kardeş STK’lara yol gösterici oldu.

BAŞKETTE KIŞ VE AYLARDAN ZEMHERİ

Konuşmacılar ve katılımcılar, mevsim kış olsa da Tokat ve Erbaa sevdalılarının yüreklerini ısıtarak: bugün ve gelecek için özellikle gençlerimize güzel umutlar verdi. Çeyrek yüzyıldır Ankara’daki Tokatlı hemşerilerini; hiç ayrımsız örümcek ağı gibi birbirine bağlayan Erbaa Dernek Başkanı Faik Kafalı, yine Erbaalı ve aynı dernek üyesi TOSİAD 6. Dönem Genel Başkanı Tahir Vanlı ile “Dil Birliği, El Birliği ve Tokat’ın Dirliği” ve Erbaa için bu toplantıya önderlik ettiler.

Toplantı; iki başlıkta 20’yi geçen konuşmacının birbirinden güzel sunumlarıyla önce beyinler sonra öğle yemeğiyle de karınlar doyuruldu. Yeni tanışan ya da uzun zamandır birbirine araya gelemeyenlerin kucaklaşmalarına sahne oldu.

Sunuculuğunu Tokat-Reşadiye doğumlu gazeteci ve yazar Sayın Hakan Erdem’in yaptığı toplantı, kurtarıcı ve kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faik Kafalı yaptıktan sonra, E-Büyükelçi Hulusi Kılıç, Erbaalı Milletvekili Mesut Doğan, 22, 23, 24 ve 26. Dönem Tokat Milletvekili Av. Zeyid Aslan, ve E- Devlet Bakanı Dr. Reşat Doğru konuşmalarını yaptılar. Konuşmacılar; “Dersimiz Erbaa” isimli alandaki ilk toplantı olan buluşmanın, tüm sonuçlarıyla Tokat’a ve ilçelerine faydalı olmasını temenni ettiler.

