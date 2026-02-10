CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Özarslan’ın AK Parti’ye katılım sürecinin şimdilik rafa kaldırıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiayı kamuoyuyla paylaşan gazeteci Şamil Tayyar sürecin parti içinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda askıya alındığını ifade etti. Tayyar, “Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özarslan siyasi karantinaya alındı” değerlendirmesinde bulundu.

İddialara göre Özarslan hakkındaki dosyalar ve suçlamalar savcılık süreci kapsamında takip edilecek. Bununla birlikte parti teşkilatı içinde de istişare mekanizmasının işletileceği, yapılacak nihai değerlendirmenin ardından geçiş ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor.

AK Parti kanadında sürecin temkinli yürütülmesinin “doğru bir tavır” olarak değerlendirildiği belirtilirken, kararın Cumhurbaşkanı’nın hassasiyeti doğrultusunda şekillendiği yorumları da yapıldı.

Konuyla ilgili resmi bir katılım takvimi ya da kesinleşmiş bir karar ise henüz açıklanmadı.