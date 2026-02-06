Haymana’nın uzun yıllardır gündemden düşmeyen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) talebi, somut bir adımla gerçeğe dönüşüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı dev sanayi hamlesi kapsamında Haymana, Ankara’nın yeni sanayi ve üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Sanayi Alanları Master Planının ilk fazında; Samsun–Mersin hattında 13 ilde toplam 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi yatırım alanı Resmî Gazete’de ilan edildi. Mevcut organize sanayi bölgelerinin ortalama 11 katı büyüklüğünde planlanan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler kurulması hedefleniyor.

Dev Alanın Büyük Bölümü Haymana’da!

Planlama kapsamında Ankara’da belirlenen toplam 1519 hektarlık sanayi alanının, iki parça halinde hayata geçirileceği öğrenildi. Bu alanın 1388 hektarlık (13 bin 880 dönüm) büyük kısmı Haymana Türkşerefli Mahallesi sınırları içerisinde yer alırken, 131 hektarlık diğer bölümün ise Sincan Ücret Mahallesi mevkiinde bulunduğu belirtildi.

Haymana İçin Sadece Yatırım Değil, Gelecek Projesi

OSB yatırımı, Haymana açısından yalnızca bir sanayi hamlesi değil; aynı zamanda ilçenin geleceğini şekillendirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yıllardır göç veren, genç nüfusunu işsizlik nedeniyle büyükşehirlere kaptıran Haymana için bu yatırım; kalıcı istihdam, ekonomik kalkınma ve tersine göç açısından tarihi bir fırsat sunuyor.

OSB’nin faaliyete geçmesiyle birlikte yalnızca sanayi tesisleri değil; lojistik, ulaşım, hizmet sektörü, konut ve ticaret alanlarında da ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu zincirleme etki, esnaftan çiftçiye, gençlerden kadın istihdamına kadar geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek potansiyele sahip.

Sürecin Yönetimi Belirleyici Olacak!

Uzmanlar ve yerel aktörler, bu büyük fırsatın Haymana için kalıcı bir kazanıma dönüşebilmesinin, sürecin nasıl yönetileceğine bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Şeffaf, planlı ve Haymana’nın menfaatlerini önceleyen bir anlayışla yürütülmesi gereken süreçte; altyapı çalışmaları, ulaşım bağlantıları, çevresel etkiler ve yerel istihdamın önceliklendirilmesi kritik başlıklar arasında yer alıyor.

OSB’nin Haymana, Polatlı ve Sincan’a yaklaşık eşit mesafede bulunması nedeniyle, istihdamın öncelikli olarak Haymana’dan sağlanması için ilçe yöneticilerinin şimdiden harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Sanayi alanı ile ilçe merkezi arasındaki ulaşım ve bağlantı altyapısının güçlendirilmesi, sürecin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Artık Haritada Var, Sıra Sahiplenmede!

Yıllardır konuşulan OSB hayali artık yalnızca vaatlerde değil, resmî planlarda ve haritalarda da yerini almış durumda. Bundan sonraki süreç; Haymana’nın bu büyük yatırımı ne ölçüde sahipleneceği, ortak akılla nasıl yöneteceği ve geleceğini bu yatırımla nasıl şekillendireceğiyle doğrudan bağlantılı olacak.