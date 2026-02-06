Çankaya Belediyesi, dijital dünyada artan dolandırıcılık risklerine karşı ileri yaş yurttaşları bilinçlendirmek amacıyla emekli lokallerinde “Dijital Hayatta Güvende Kal, Her Tıklanana İnanma” başlıklı farkındalık seminerleri düzenledi.

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA RİSKLER DE ARTIYOR

Teknolojinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte, özellikle ileri yaş bireylerin dijital ortamda karşı karşıya kaldığı tehlikeler de çoğalıyor. Bu doğrultuda harekete geçen Çankaya Belediyesi, dijital dolandırıcılığın önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla emekli lokallerinde bilgilendirici seminerler gerçekleştirdi.

EMEKLİ LOKALLERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

Mutlukent, Sokullu ve Bahçelievler Emekli Lokali’nde düzenlenen eğitimlerde, yaş almış yurttaşların dijital dünyada daha güvenli hareket edebilmeleri hedeflendi. Seminerlerde; internet kullanımı, sosyal medya güvenliği, siber tehditler, kişisel verilerin korunması ve dijital dolandırıcılık yöntemleri kapsamlı şekilde ele alındı.

UZMANINDAN SOMUT ÖRNEKLERLE UYARILAR

Eğitimlerin konuşmacısı olan Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Akdoğan, dijital ortamda sıkça karşılaşılan tehditleri örnekler üzerinden anlattı.

Akdoğan, sahte linkler, oltalama (phishing) girişimleri, güvenilir olmayan sosyal medya paylaşımları ve kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizdi. Özellikle ileri yaş bireylerin dolandırıcıların öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Akdoğan, “Her mesajın ve her bağlantının güvenli olduğu düşünülmemeli” uyarısında bulundu.

SORULAR YANITLANDI, FARKINDALIK ARTTI

Seminerlerin interaktif bölümünde, emekli lokali üyeleri merak ettikleri konuları doğrudan uzmana sorma imkânı buldu. Katılımcılar, günlük hayatta karşılaştıkları şüpheli dijital durumları paylaşarak birebir bilgi aldı. Eğitimler, emekliler tarafından ilgiyle takip edilirken, hem öğretici hem de yol gösterici bulundu.

DİJİTAL DOLANDIRICILIĞA KARŞI ÖNLEYİCİ ADIM

Çankaya Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu çalışmalar, ileri yaş yurttaşların dijital dünyada daha bilinçli, güvenli ve özgüvenli şekilde yer almasını amaçlıyor. Emekli lokallerinde sürdürülen eğitimlerin, dijital okuryazarlığı artırmanın yanı sıra dolandırıcılık vakalarının önlenmesinde de önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

Belediye yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtiyor.