İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Forex yatırım vaadiyle ve bazı büyük firmaların internet sitelerini birebir taklit ederek vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri kurumlara ait sitelerin kopyalanmasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktarıldığı tespit edildi.

313 MİLYON LİRA SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL’nin yasal finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

120 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suça karıştığı belirlenen 1 döviz bürosu ile birlikte şüphelilere ait 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 48 kişi yakalanırken, firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.