6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin üçüncü yıl dönümünde, deprem bölgesindeki vatandaşlar hayatını kaybeden yakınlarını kabirleri başında andı. “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde on binlerce kişi yaşamını yitirirken, milyonlarca insan da evsiz kaldı. Aradan geçen üç yıla rağmen acılar tazeliğini korurken, depremzedeler sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara akın etti.

Bazı vatandaşlar, sevdiklerinin mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazıları ise geceyi kabirlerin başında geçirerek kayıplarını andı. Mezarlıklarda duygu dolu anlar yaşanırken, gözyaşları sel oldu.

Depremde ailesinden birden fazla kişiyi kaybeden vatandaşlar, acılarının ilk günkü gibi olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin unutulmamasını istedi. Anma programları kapsamında çeşitli illerde mevlitler okunurken, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.