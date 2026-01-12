Hatay'da uzun süredir devam eden kuraklığın ardından etkili olan sağanak yağışlar sonrası su kaynaklarında artış yaşandı.

Kentin birçok noktasında aralıklarla etkili olan yağışların ardından baraj, gölet ve dere yataklarında su seviyelerinin yükseldiği gözlendi. Yağışlarla birlikte tarım arazilerinde toprak nemi artarken, bazı bölgelerde kısa süreli su birikintileri oluştu. İl genelinde ilgili ekiplerin sahada inceleme ve kontrollerini sürdürdüğü bildirildi. Meteoroloji verilerine göre, yağışların yer yer devam etmesi bekleniyor.(DHA)