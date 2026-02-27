TÜRK-İŞ Federasyonu’nun her ay düzenli olarak hazırladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat ayı sonuçları açıklandı.

Ankara’da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı yükseldi. Yoksulluk sınırı ve bekâr çalışan maliyeti de dikkat çekti.

AÇLIK SINIRI

Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 32 bin 365 TL’ye yükseldi. Bu tutar, kamuoyunda açlık sınırı olarak ifade edilen düzeyi gösteriyor.

TÜRK-İŞ verilerine göre yalnızca gıda değil; konut, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim ve benzeri temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarı da arttı. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 105 bin 425 TL olarak hesaplandı.

ANKARA’DA BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 42 BİN LİRA

Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 41 bin 900 TL seviyesine çıktı.

Araştırmada “mutfak enflasyonu” verileri de paylaşıldı. Buna göre dört kişilik bir ailenin gıda harcaması Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,65 arttı. Son 12 aylık artış oranı yüzde 38,76 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 39,43 olarak kaydedildi. Yılın ilk iki ayındaki artış oranı ise yüzde 7,37 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ, açıkladığı verilerle temel tüketim maddelerindeki fiyat değişimlerinin hane bütçelerine etkisini somut biçimde ortaya koydu. Araştırma sonuçları, çalışan gelirlerinin temel yaşam giderlerini karşılama konusunda giderek daha fazla zorlandığını gösterdi.