Trafik Kanunu’nda yapılan kapsamlı değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte plaka ihlallerinden kırmızı ışık cezalarına, ehliyetsiz araç kullanımından radar cihazlarına kadar birçok başlıkta cezalar ciddi oranda artırıldı.

Plaka ihlallerine ağır yaptırım

Yeni düzenlemeye göre plakaya yönelik ihlallerde cezalar rekor seviyeye çıkarıldı. Plakasını yönetmeliğe aykırı şekilde takan sürücülere 4 bin TL ceza kesilecek ve araç düzeltilene kadar trafikten men edilecek. Plakayı okunamaz hale getirenler ise 140 bin TL ceza ile karşı karşıya kalacak.

Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 280 bin TL’ye kadar çıkacak. Plakasız araç kullananlara 46 bin TL ceza uygulanırken, ehliyete de el konulacak.

Ehliyetsiz sürüşe 200 bin TL’ye kadar ceza

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL ceza kesilecek. Ancak ehliyeti geçici olarak alınmış ya da tamamen iptal edilmiş kişilerin araç kullanması halinde bu rakam 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca aracı kullandıran kişiye de ceza uygulanacak.

Kırmızı ışıkta yeni sistem: tekrar edene ağır darbe

Kırmızı ışık ihlallerinde kademeli ceza sistemi getirildi. İhlalin tekrarı halinde cezalar 10 bin TL’den başlayıp 80 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek. “Dur” ihtarına uymayıp kaçanlara ise 200 bin TL ceza, ehliyete el koyma ve araç men cezası uygulanacak.

Uyuşturucu ve alkolde sıfır tolerans

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin TL ceza verilecek ve ehliyetleri iptal edilecek. Yeniden ehliyet alabilmek için en az 5 yıl bekleme ve çeşitli sağlık testlerinden geçme şartı getirildi.

Test yaptırmayı reddeden sürücüler de aynı yaptırımlarla karşılaşacak.

Radar cihazı bulundurana 185 bin TL ceza

Radar tespit ve uyarı cihazlarının araçta bulundurulması yasaklandı. Bu cihazları taşıyan sürücülere 185 bin TL ceza uygulanacak, cihazlara ise el konulacak. İmal ve ithal edenlere verilen ceza ise 370 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Ambulansa yol vermeyene ağır yaptırım

Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülere de ağır cezalar getirildi. Ambulans ve itfaiye gibi araçların geçişini engelleyenlere 46 bin TL ceza uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde ehliyet iptali süreci başlayacak.

Motosiklette tehlikeli hareketlere yasak

Motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde gitmesi veya akrobatik hareketler yapması halinde 46 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca ehliyete el konulacak ve araç trafikten men edilecek.

Araçla takip ve saldırgan sürüş açıkça yasaklandı

Yeni düzenlemeyle birlikte trafikte bir aracı takip ederek taciz etmek ya da saldırı amacıyla araçtan inmek açıkça suç sayıldı. Bu tür davranışlara 5 bin TL’den 180 bin TL’ye kadar ceza uygulanabilecek.