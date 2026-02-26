Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sabah NTV'de canlı yayın programına konuk oldu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Gürlek, sosyal medyada anonim hesaplarla mücadele kapsamında yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabı açarken doğrulama zorunluluğu getirileceğini belirterek, “Anonim ya da sahte hesaplara geçiş süresi vereceğiz. Bu süre içinde hesabını doğrulamayanların hesapları kapatılacak” dedi.

Sosyal medyada hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlara da yaptırım uygulanacağını vurgulayan Gürlek, “Birine hakaret ettiğinde ya da tehdit ettiğinde bunun sorumluluğuna katlanacaksın. Bu konuda özel bir ekip kurdum ve düzenlemeyi kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.