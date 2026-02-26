Türk halk müziğinin güçlü yorumcularından ve CHP İstanbul eski Milletvekili Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alevilere yönelik uygulamalara sert tepki gösterdi. Akkiraz, Alevi yurttaşların inançları nedeniyle ayrımcılığa uğradığını ifade etti.

Paylaşımında, Alevi bir öğrencinin okulda dini baskıya tepki göstermesinin ardından gece gözaltına alındığını öne süren Akkiraz, “Vatandaş sayılmaz” sözleriyle duruma tepki gösterdi. Bir diğer örnek olarak ise Alevi bir pilotun şehit olmasının ardından cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmediğini iddia eden sanatçı, “Şehiti bile inancına göre vatandaş sayılmaz” ifadelerini kullandı.

Akkiraz, mesajında iktidara da göndermede bulunarak, “Sonra da biz mağduruz, bize parmak sallayamazsınız diye, mayasızlar diye yeni eksenlerini belirlerler” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

Sabahat Akkiraz Kimdir?

1955 yılında Sivas’ta doğan Sabahat Akkiraz, küçük yaşlardan itibaren halk müziğiyle ilgilenmeye başladı. Özellikle Alevi deyişleri ve Anadolu ezgilerinin yorumuyla tanınan sanatçı, 1980’li yıllardan itibaren çıkardığı albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda konser veren Akkiraz, kültürel kimlik, inanç özgürlüğü ve demokratik haklar konusunda yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi.

Akkiraz, 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’den İstanbul milletvekili seçilerek 24. Dönem TBMM’de görev yaptı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra siyasi çalışmalarıyla da kamuoyunda bilinen Akkiraz, özellikle Alevi toplumunun hak talepleri konusunda aktif tutumuyla öne çıkıyor.