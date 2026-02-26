Bakanlık, borçlanma kararlarının tekil ihraçlar veya satış yöntemleri üzerinden değil; borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profili birlikte değerlendirilerek belirlendiğini vurguladı.

Borçlanma Kararlarında Maliyet-Risk Dengesi Öncelikli

Açıklamada, borçlanma politikasının orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, piyasa koşulları ve yatırımcı talebinin dikkate alındığı ifade edildi. Temel hedefin ise borç stokunun sürdürülebilirliğini sağlamak ve maliyet-risk dengesini korumak olduğu kaydedildi.

Bakanlık ayrıca borçlanma politikasının;

Bütçe finansmanı,

Maliyet unsurları,

Vade yapısı,

Borç servisi profili,

Piyasa talebi,

Verim eğrisinin farklı vadelerde sağlıklı oluşumu

gibi birçok kriter gözetilerek oluşturulduğunu belirtti.

Nakit Borçlanmanın Ortalama Vadesi 33,8 Aya Geriledi

Son yıllarda küresel ve yurt içi finansman koşullarında yaşanan geçici dalgalanmaların borç stoku üzerindeki kalıcı maliyet etkisini sınırlandırmak amacıyla iç borçlanmanın ortalama vadesinde düşüş yaşandığı bildirildi.

2023 yıl sonu: 65,1 ay

2026 Ocak itibarıyla: 33,8 ay

Bu değişimin, borç yönetiminde maliyet ve risk optimizasyonu kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

5 ve 10 Yıllık Sabit Kuponlu Senetlerin Payı Azaldı

İç borçlanma kompozisyonuna ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre:

5 yıllık sabit kuponlu senetlerin payı 2012-2024 dönemi ortalaması: %20,4 2025 yılı: %14,2

10 yıllık sabit kuponlu senetlerin payı 2012-2024 dönemi ortalaması: %14,3 2025 yılı: %1,9

Değişken faizli (FRN ve TÜFE) senetlerin payı 2012-2024 dönemi ortalaması: %22,4 2025 yılı: %9

TLREF’e endeksli senetlerin payı 2020-2024 dönemi ortalaması: %10,8 2025 yılı: %20,9

Altın cinsi senetlerin payı 2017-2024 dönemi ortalaması: %7,1 2025 yılı: %5,5

Döviz cinsi senetlerin payı 2018-2024 dönemi ortalaması: %11,8 2025 yılı: %14,5



Borçlanma Kompozisyonu Dengeli Şekilde Sürdürülecek

Bakanlık açıklamasında, borçlanma kompozisyonunun; kur riski, faiz riski, refinansman riski ve likidite riski gözetilerek dengeli biçimde oluşturulmaya devam edileceği belirtildi.

Yetkililer, borç yönetiminde temel amacın sürdürülebilir kamu maliyesi yapısını korumak ve piyasa istikrarını desteklemek olduğunun altını çizdi.