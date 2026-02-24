Banka tarafından yayımlanan Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk raporu, kadınların ekonomik hayata katılımında küresel ölçekte ciddi eşitsizlikler bulunduğunu ortaya koydu. Raporda; şiddetten korunma, çocuk bakımına erişim, girişimcilik, istihdam korumaları, varlık sahipliği ve emeklilik güvencesi dahil olmak üzere 10 temel alan mercek altına alındı.

Yasalar Yarı Yarıya Uygulanıyor

Araştırmaya göre kadınlara eşit ekonomik fırsatlar sunmak amacıyla çıkarılan yasalar, dünya genelinde ortalama olarak yalnızca yüzde 50 oranında uygulanıyor. Bu durum, kadınların ekonomik büyüme ve refaha tam katkı sunmasını engelleyen yapısal bariyerlerin sanılandan daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise çarpıcı: Mevcut yasalar tam olarak uygulansa bile kadınlar, erkeklerin sahip olduğu yasal hakların ancak üçte ikisine yakınından yararlanabiliyor.

Kadınların Sadece Yüzde 4’ü Neredeyse Tam Eşitlikte Yaşıyor

Dünya genelinde kadınların yalnızca yüzde 4’ü, neredeyse tam yasal eşitlik sağlayan ekonomilerde yaşamını sürdürüyor. Uzmanlara göre bu tablo, ülkelerin büyüme, üretkenlik ve istihdam yaratma potansiyeline ulaşmasını da sınırlıyor.

Şiddetten Korunma ve Çocuk Bakımı En Zayıf Alanlar

Raporda, şiddetten korunma alanındaki yasal eksiklikler önemli bir zayıflık olarak öne çıkıyor. Bu durum, kadınların istikrarlı ve güvenli biçimde çalışma hayatında yer almasını zorlaştırıyor.

Kadınlar birçok ülkede erkeklerle aynı yasal koşullarda iş kurabilse de ekonomilerin yaklaşık yarısı krediye eşit erişimi teşvik ediyor. Bu da kadın girişimcilerin finansmana ulaşmasında ciddi engeller yaratıyor.

Uygun fiyatlı ve güvenilir çocuk bakımı hizmetleri ise özellikle annelerin iş gücüne katılımında belirleyici rol oynuyor. Ancak incelenen 190 ekonominin yarısından azında ailelere mali veya vergi desteği sağlayan düzenlemeler bulunuyor. Mevcut ekonomilerde ise uygun fiyatlı ve kaliteli çocuk bakım hizmetlerini destekleyen politikaların yalnızca yüzde 30’u yürürlükte.

Düşük gelirli ülkelerde tablo daha da çarpıcı: Çocuk bakımına yönelik destek mekanizmalarının yalnızca yüzde 1’i aktif durumda.

Rapora göre, kadınların ekonomik hayata tam ve eşit katılımı sağlanmadan küresel kalkınma hedeflerine ulaşmak mümkün görünmüyor.