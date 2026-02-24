Komedi dünyasının sevilen ismi Giray Altınok, yeni ve iddialı bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müşvik Guluzade’nin patronu olduğu MGX Film imzasını taşıyan “Gustav” adlı dizi, Disney+ platformunda yayınlanacak.

Vampir temalı hikâyesiyle şimdiden merak uyandıran dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor.

Set Perşembe Günü Başlıyor

“Gustav” dizisinin çekimleri perşembe günü başlayacak. Yapımın oyuncu kadrosu ise adeta “Şampiyonlar Ligi”ni aratmıyor.

Dizide; Gustav karakterine Giray Altınok, Otto’ya Bülent Emin Yarar, Fulya’ya Özge Özpirinçci, Friedrich’e Haluk Bilginer, Clemens’e Uğur Polat, Konrad’a Alican Yücesoy, Albert’e Kerem Can, Ida’ya Başak Parlak, Gertrude’ye Ayşe Tunaboylu, Helmut’a Şevket Süha Tezel, Maria’ya ise Özgecan Koyunoğlu hayat verecek.

Güçlü oyuncu kadrosu ve fantastik hikâyesiyle dikkat çeken “Gustav”ın yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.