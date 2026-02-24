Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada Folcarelli’nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 23’üncü haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Folcarelli Ne Kadar Süre Yok?

Yaşanan sakatlığın ardından Folcarelli’nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik heyetin, önümüzdeki haftalarda oyuncunun durumuna göre planlama yapması bekleniyor.