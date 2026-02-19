Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisinin ilk iki bölümünde yer alan bazı sahnelerle ilgili inceleme yapılması talebiyle RTÜK Başkanlığı’na başvurdu.

Taşcı, başvuru dilekçesinde dizinin 9 Şubat 2026 ve 16 Şubat 2026 tarihlerinde yayınlanan bölümlerinde yer alan bazı ifadelerin yayın ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Toplu Taşıma Sahnesinde Ötekileştirici İfadeler”

Başvuruda, dizinin ilk bölümünde toplu taşıma aracında geçen bir sahnede kadınların giyim tarzı üzerinden başlayan tartışmanın dini kimlikler, eğitim sistemi ve yaşam biçimleri üzerinden karşılıklı hakaret ve ötekileştirmeye dönüştüğü ifade edildi.

Taşcı, söz konusu sahnede karşılıklı itham ve yargılayıcı söylemlerin yer aldığını, bunun toplumsal hassasiyetleri etkileyebileceğini savundu.

“Roasted Pork” Sahnesi de Başvuruda Yer Aldı

Dizinin ikinci bölümünde aile yemeği sahnesinde masaya “Roasted Pork” (domuz eti) getirilmesi üzerine dini hassasiyetler üzerinden tartışma yaşandığı belirtildi. Taşcı, sahnede dini inanç ve yaşam tarzı üzerinden aşağılayıcı ve kutuplaştırıcı ifadeler kullanıldığını öne sürdü.

Başvuruda, dizideki bazı diyalogların dini değerler ve yaşam tarzları üzerinden tarafları karşı karşıya getirdiği ve toplumsal ayrışmayı tetikleyebilecek nitelikte olduğu iddia edildi.

6112 Sayılı Kanun’a Atıf

Taşcı, söz konusu yayınların 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde düzenlenen yayın ilkeleri kapsamında incelenmesini talep etti. Başvuruda, ilgili bölümlerin uzmanlar tarafından raporlandırılması ve konunun ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması istendi.

RTÜK’ün söz konusu başvuruyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.