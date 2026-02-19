Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde emekli polis memuru Salim D., evinin önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayırova’ya bağlı Yenimahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Salim D. ile Ö.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S.’nin ateşlediği tabancadan çıkan mermi, Salim D.’nin karın bölgesine isabet etti.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırıldı, Şüpheli Yakalandı

Yaralı Salim D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.