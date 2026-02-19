Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Zirvekent Mahallesi’nde, Ramazan ayında sahur için davul çalınmasına yasak getirildiği iddiası mahallede tartışma yarattı.

İddiaya göre mahalle muhtarlığı tarafından bu Ramazan’da davul çalınarak sahura uyandırma uygulamasına izin verilmeyeceği yönünde bir karar alındı. Söz konusu bilginin yayılması üzerine mahalle sakinleri arasında görüş ayrılığı oluştu.

“Gelenek Devam Etmeli” Diyenler de Var, “Rahatsız Oluyoruz” Diyenler de

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, Ramazan davulunun yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirterek uygulamanın devam etmesi gerektiğini savundu. Diğer bazı sakinler ise oruç tutmadıklarını ve gece saatlerinde çalınan davul sesinden rahatsız olduklarını ifade etti.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı netlik kazanmazken, iddialar mahallede sosyal medyada da gündem oldu.

Diğer Semtlerde Yasak Olacak mı?

Zirvekent Mahallesi’ndeki iddia sonrası Ankara’nın diğer semtlerinde de benzer bir uygulamanın hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu oldu.

Yetkili kurumlardan konuyla ilgili yapılacak açıklamanın, tartışmalara netlik kazandırması bekleniyor.